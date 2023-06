Benzema, l’évolution de son salaire en 14 saisons au Real Madrid

Karim Benzema a passé 14 saisons avec le blanc maillot du Real Madrid sur les épaules.

Quatorze saisons passées au Real Madrid, c’est largement assez pour marquer la légende du club le plus titré de l’histoire du football. Des trophées, Karim Benzema en a gagné 25 sous le maillot blanc dont tous les plus prestigieux : 5 Ligue des champions, 5 Mondiaux des clubs, 4 championnats d’Espagne… Tout ce temps, KB9 a prolongé à trois reprises le contrat qui le liait à la Maison blanche, en plus de celui paraphé à son arrivée au club, en 2009.

Benzema a prolongé trois fois en quatorze saisons au Real Madrid

A l’époque, il quitte l’Olympique Lyonnais qui l’a formé où il avoisinait un salaire annuel brut à 4,5 millions d’euros. Qu’il a quasiment doublé en rejoignant le Real Madrid et son équipe de galactiques ; Cristiano Ronaldo ou Kaka alors en tête. Karim Benzema n’avait que 21 ans et il s’est engagé pour un premier bail long de six ans. Il n’ira pas au terme, puisque le 6 août 2014, un an avant la fin, il valide sa première extension assortie d’une hausse de son salaire à 11 millions d’euros brut.

De 8,5 M€ à 16,5 M€ brut l’évolution de son salaire chez les Merengue

Puis 13 millions hors bonus à sa deuxième prolongation en septembre 2017. A cette occasion, sa clause libératoire passera de 250 millions au milliard d’euros. Il signera son dernier contrat le 20 août 2020, jusqu’au 30 juin de cette année 2023. La suite, on la connait désormais, au terme de celui-ci, Karim Benzema s’en ira. Probablement en Arabie Saoudite où l’attendrait un contrat à 200 millions d’euros, supérieur au cumul de ses quatorze saisons madrilène.