Benzema: Les favoris des bookmakers pour recruter l’attaquant du Real

Benzema et le Real Madrid c’est fini, mais où va s’engager le Ballon d’or en titre ?

C’est officiel, car communiqué ce dimanche par le Real Madrid, Karim Benzema va quitter la Maison blanche au soir de la fin de son contrat en cours, soit au 30 de ce mois de juin. C’est la fin d’une histoire de quatorze ans, riche de tous les trophées pour les deux parties, jusqu’au Ballon d’or décroché en 2022, par l’attaquant français. A 35 ans, l’avenir s’inscrit d’ailleurs pour KB9, plus à Madrid et forcément plus en Espagne, tant il est attaché à un seul et même club.

Benzema va officiellement quitter le Real Madrid

La suite, seul l’intéressé la connait présentement. Mais les bookmakers anglais ont déjà lancé le marché à son sujet, avant même de savoir s’il allait réellement s’en aller. Où alors ira Karim Benzema selon eux ? La piste la plus chaude est celle la plus évoquée en ce moment, c’est-à-dire qu’il termine sa carrière dans un pays exotique, contre la promesse d’un ultime gros contrat. A savoir en Arabie Saoudite, en Saudi Pro League. Que Benzema signe pour n’importe quel club du pays vaut une cote très faible (donc très probable) de 1,2 contre un.

Arabie Saoudite, MLS, Bayern ou PSG

Le reste des suggestions est donc plus incertain. Il y a d’abord les Etats-Unis, un départ pour n’importe quelle franchise de la MLS est coté à 20, c’est suivi d’un transfert en Allemagne, au Bayern Munich, à la cote de 30 et enfin un retour en France, non à l’Olympique Lyonnais qui l’a formé mais qui n’est pas cité en possibilité, mais au Paris Saint-Germain. Cela paie 33 fois la mise de départ.