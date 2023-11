Benjamin Mendy: Visite de sa maison à vendre 4,9 M€. Prix en baisse

La maison anglaise de Benjamin Mendy est à vendre. Et son prix est en baisse.

Depuis qu’il a été totalement acquitté de toutes les accusations pour viol portées contre lui, Benjamin Mendy a tourné le dos au Royaume-Uni et la région de Manchester où il a évolué durant ses dernières années de footballeur, jusqu’à sa mise à l’écart judiciaire. Désormais c’est à Lorient que le latéral retrouve le goût pour son sport, mais il n’en a pas encore totalement fini avec l’Angleterre, notamment tant qu’il n’a pas vendu son ancienne maison située dans le Cheshire.

Le prix de la maison de Benjamin Mendy est en baisse

Au départ proposée à 5 millions de livres sterling (5,8 M€) son prix est aujourd’hui en baisse, à 4,25 millions de livres (4,9 M€) à un prix dit « indicatif » sur le site de l’agence immobilière chargé de la vente. C’est le tarif pour cette maison de près de 1 000 mètres carrés sur cinq niveaux. Elle a été construite il y a 15 ans et a été rénovée à deux reprises depuis. Benjamin Mendy s’y est installé en 2018, à son transfert depuis l’AS Monaco vers le club de Manchester City.

Piscine, espace détente et salle de cinéma pour commodités intérieure

Parmi les commodités qui font le charme de la demeure, il y a une piscine intérieure avec son espace détente, hammam et bain à remous, une salle de sport, une grande salle de cinéma et une pour les jeux et loisirs. Il y a 6 chambres et 7 salles de bain ou d’eau, dont la chambre principale sous les voutes compte un immense dressing et sa salle de bain tout en marbre.

Un terrain de football à l’extérieur de la demeure

L’extérieur ouvre sur un jardin de près de 7 000 mètres carrés et comme son propriétaire est un athlète professionnel, le sport y est forcément présent. S’y trouve un terrain de football et un de basket. Une cuisine extérieure prolonge la terrasse. Le fond du jardin donne accès à des zones boisées. Pour la tranquillité de ses résidents, la propriété est placée sous dispositif de vidéosurveillance et d’un système de sécurité. Découvrez-là en images de l’agence Svaills, dans la galerie ci-dessus.