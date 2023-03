Bayern – PSG offre une audience de gala à Canal +

La soirée a été bonne pour Canal + en terme d’audience. Mais le plaisir s’arrête avec l’élimination du PSG.

Une bonne performance en chasse un autre, c’est la seule bonne nouvelle de la matinée, pour le groupe Canal + qui a la propriété des droits intégraux de diffusion de la Ligue des champions. Sa soirée, avec le match Bayern – PSG, retour de la Ligue des champions (2-0) a réuni un peu plus de monde encore derrière les écrans, qu’à l’aller en février, au Parc des Princes.

Bayern – PSG mieux que PSG – Bayern pour Canal +

Ils étaient une moyenne de 2,45 millions de téléspectateurs, soit 200 000 de plus environ, qu’à l’occasion du premier acte, déjà perdu (0-1), par le collectif parisien. Cela représente une part d’audience sur les 4 et plus dans la soirée, de plus de 11%. Ainsi Canal + accède au podium des programmes les plus vus de la soirée, derrière M6 et son programme Top chef, à 2,48 M et après France 2 et sa série, « Les Siffleurs » suivie par presque 4,5 millions de téléspectateurs.

Ne reste que l’OGC Nice pour le foot français en coupe d’Europe

L’élimination du Paris Saint-Germain au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions n’en reste pas moins un coup dur pour le diffuseur, car il n’a plus que l’OGC Nice, dans la plus anonyme des compétitions européennes, à proposer aux amateurs du foot français. Et encore rétrocède-t-il les droits au groupe RMC et à celui de M6, pour une diffusion en clair.