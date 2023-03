Bayern Munich: Un nouveau contrat record de sponsoring à 130 M€

Associé au naming du stade du Bayern, le groupe Allianz va le rester jusqu’en 2033. Au moins.

Ce début d’année 2023 est synonyme de renouvellement de contrat de sponsoring pour le Bayern Munich. Un peu plus d’un mois après avoir prolongé avec Audi, pour un montant total de 500 millions d’euros. Ce mardi, le Bayern a annoncé la prolongation de son partenariat avec le géant Allianz. Le club bavarois et le groupe d’assurances allemand, dont la marque est le naming du stade, étendent leur collaboration, selon Bild, sur 10 ans, soit jusqu’en 2033, en échange de 130 millions d’euros.

Le Bayern Munich signe un nouveau contrat de sponsoring avec Allianz

Ce nouveau contrat réjouit Oliver Kahn, président du directoire. « Le FC Bayern accorde une grande importance à des partenariats fiables et continus. Nous sommes donc très heureux de poursuivre notre coopération avec Allianz. Nous pouvons nous prévaloir d’une réussite commune de plus de 20 ans, à laquelle nous souhaitons ajouter d’autres chapitres avec des idées nouvelles et innovantes », a-t-il confié dans le communiqué. Allianz est bien plus qu’un sponsor pour le Bayern Munich. En effet, depuis 2014, l’assureur est également actionnaire du champion d’Allemagne en titre, détenant ainsi, à l’instar d’Adidas et Audi, deux autres marques liées au sextuple vainqueur de la Ligue des Champions, 8,33% des parts du club bavarois.

Allianz est un partenaire historique du Bayern Munich

Sponsor du club depuis 23 ans, Allianz est indissociable du Bayern Munich, puisqu’il est le naming du stade depuis sa création. En 2005, le club bavarois quitte le stade olympique de Munich pour emménager dans son propre écrin, l’Allianz Arena. Au cours des dernières années, cette association s’est renforcée, puisqu’en 2013, le groupe allemand est devenu sponsor maillot de l’équipe féminine. Les deux entités vont également continuer de promouvoir les jeunes footballeurs à travers l’académie de football, Allianz Junior Football Camps. Géré par des anciennes gloires du club et loué pour sa stabilité financière, le Bayern, grâce à ce nouveau partenariat, proposera, et ce dès la saison prochaine, des cours de coaching financier pour les athlètes féminines de 18 à 22 ans. Le but étant de renforcer leurs compétences financières.