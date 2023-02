Le Bayern signe un nouveau contrat de sponsoring à 500 M€

Le Bayern Munich continuera avec Audi, sponsor et actionnaire du club bavarois.

Alors que tout est observé d’un côté et de l’autre, dans cette période d’affrontement des deux club, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich, modèle vertueux et exemplaire de gestion financière, peut envisager sereinement l’avenir au plan de son économie. Car, entre deux duels face au PSG en C1, le club bavarois vient de prolonger un partenaire majeur, dans le cadre d’un deal à 500 millions d’euros, au global.

Avant le retour contre le PSG, Bayern prolonge avec Audi

C’est le constructeur automobile Audi qui rempile. Initialement associé au club bavarois jusqu’en 2025, le groupe l’est depuis, jusqu’en 2031. Audi affiche son logo sur la manche du maillot des joueurs de Julian Nagelsmann, quand ils évoluent en coupe d’Europe ou en coupe nationale (c’est Qatar Airways, en Bundesliga), moyennant 40 millions d’euros annuels précédemment, et désormais 60 millions par an. C’est beaucoup pour un tel espace, mais cela s’explique dans ce cas précis, puisque Audi est engagé avec le Bayern depuis 2002 et en 2009, il est devenu un de ses actionnaires, à hauteur de 8,33% des parts et contre 60n millions d’euros.

Plus qu’un sponsor, un actionnaire du club champion d’Allemagne

Outre la visibilité sur les maillots, le groupe automobile organise également son tournoi estival, l’Audi Cup à l’Allianz Arena et il fournit à tous les joueurs et encadrants professionnels, des voitures de sa flotte, dont ils doivent faire usage en toutes circonstances liées à leur travail de footballeur.