Ballon d’or 2023: A 141 jour du verdict qui va le gagner selon les bookmakers ?

Au lendemain de la fin de la saison, coup d’oeil sur les favoris des bookmakers pour le Ballon d’or 2023.

La saison 2022-2023 est désormais terminée, au lendemain de la finale de la Ligue des champions, remportée ce samedi par Manchester City face à l’Inter Milan (1-0). Dans très précisément 141 jours, à compter de ce dimanche 11 juin, sera rendu le verdict et le nom du lauréat du vainqueur du trophée du Ballon d’or 2023. Le Norvégien Erling Haaland, candidat légitime au regard de sa saison remarquable, surtout à son commencement, a marqué des points précieux en s’imposant en C1, avec les Skyblues.

La saison est terminée dans 141 jours sera connu le Ballon d’or 2023

Mais il ne reste qu’outsider, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, dans la hiérarchie donnée par lers bookmakers d’Angleterre, qui s’intéressent à ce marché. L’attaquant norvégien a progressé dans la hiérarchie, longtemps classé derrière Kylian Mbappé, il est désormais pour les opérateurs la meilleure alternative à la victoire d’un certain… Lionel Messi. Car l’Argentin, depuis qu’il a conduit sa nation au firmament du football international, au Mondial au Qatar l’hiver dernier, est hissé en première place et n’en redescend plus. Et ce, en dépit d’une fin de saison peu à son avantage, avec le PSG.

Messi ou Haaland, les bookmakers ne voient pas le titre leur échapper

Messi ou Haaland, il ne fait pas ou peu de doutes pour les spécialistes des cotes, que le trophée leur reviendra. Les autres sont pointés beaucoup plus loin, à commencer par Karim Benzema, le tenant du titre pour encore quelques mois. Il le rendra au 30 octobre prochain, au jour fixé par France Football, pour la traditionnelle soirée de gala au Théâtre du Châtelet, à Paris.

10. Bukayo Saka (Arsenal) = cote à 250

9. Khvicha Kvaratskhelia (Naples) = 100

8. Lautaro Martinez (Inter Milan) = 66

7. Karim Benzema (Real Madrid) = 66

6. Vinicius Junior (Real Madrid) = 50

5. Marcus Rashford (Manchester United) = 50

4. Kylian Mbappe (Paris SG) = 50

3. Kevin De Bruyne (Manchester City) = 33

2. Erling Haaland (Manchester City) = 1,95

1. Lionel Messi (Paris SG) = 1,05