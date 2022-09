ASSE: Un partenaire de 90 ans prolonge avec les Verts

L’ASSE prolonge avec son partenaire historique, le groupe Casino.

Quatre-vingt dix ans d’un partenariat ininterrompu, c’est chose très rare pour être souligné. Mais peut-on parler d’un sponsoring au sens classique, en l’espèce, quand une des deux marques est aux fondations de la création de l’autre. Le groupe Casino est à l’ASSE, dans les gênes historiques du club et le restera, au moins cet exercice 2022-2023, selon un communiqué des Verts.

L’ASSE prolonge avec le groupe Casino

Il est dit que cette nouvelle extension du contrat unissant les deux groupes, aura une visée sociétale et environnementale, axée autour de la préservation du climat, la qualité nutritionnelle, et la solidarité. Une activation notamment est à venir : l’ouverture prochaine d’un potager, au sein du Centre Sportif Robert-Herbin. Le communiqué rappelle l’engagement plus large de Casino, pour la nutrition, à la faveur des contrats signé par le groupe de la grande distribution et la France du rugby (la FFR et le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont y sont associés).

Une longévité particulièrement rare dans le sport

« Nous sommes extrêmement fiers de la longévité du partenariat avec Casino, réagit le DG de l’ASSE, Jean-François Soucasse. Cette union, longue de 90 ans, prendra cette année une nouvelle forme avec l’accompagnement du Groupe Casino dans la finalisation de notre démarche RSE. Le club s’appuiera sur l’expertise de son partenaire historique pour faire avancer ses projets en matière de protection de l’environnement. » Casino est toujours resté un sponsor du club stéphanois, et la marque fut longtemps présente à l’avant des maillots des joueurs.