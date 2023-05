ASSE: Un maillot 2023-24 des gardiens inspiré de Peter Schmeichel

L’équipementier danois Hummel adresse un clin d’oeil au maillot porté par Peter Schmeichel à l’Euro 92, avec la tunique des portiers produite pour l’ASSE. Son fils, Kasper, qui joue à l’OGC Nice, appréciera sûrement.

Maintenue en Ligue 2, l’ASSE peut désormais se concentrer sur le prochain exercice 2023-2024 lors duquel, le club stéphanois célébrera ses 90 ans. Pour fêter cet anniversaire dignement, les joueurs de champ porteront, la saison prochaine, un maillot inspiré de Geoffroy Guichard, tandis que le gardien de but portera, quant à lui, une tunique faisant référence à celle que portait le gardien danois Peter Schmeichel lors de l’Euro 92.

Le maillot des gardiens de l’ASSE inspiré de Peter Schmeichel

Si l’histoire entre Saint Etienne et le Danemark n’est pas évidente, ce clin d’œil est en fait lié à Hummel, l’équipementier danois qui habille les joueurs de Saint Etienne sur les pelouses de Ligue 2 depuis le début de saison 2022-2023. Pour cette deuxième année de collaboration, les deux entités ont donc décidé de mêler leurs histoires, celle des Verts avec le maillot qui rend hommage au Chaudron et celle de la marque à travers la tunique en référence au gardien vainqueur du championnat d’Europe 1992.

L’ASSE et Hummel s’engagent en faveur de la protection de l’environnement

Soucieux de l’environnement, l’ASSE et Hummel se sont attelés à fabriquer des maillots en utilisant la technologie ECO8, ainsi toutes les tuniques sont fabriquées via un polyester produit par huit bouteilles en plastique recyclées. Ces maillots, déjà disponibles à la vente sur la boutique des verts et le site officiel pour 79,95 euros, devraient être portés pour la première fois par les joueurs ce vendredi lors de la réception de Valenciennes à l’occasion de la 38ème et dernière journée de Ligue 2 de la saison 2022-2023.