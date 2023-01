ASSE: Nouvel agent pour une recrue de l’été des Verts

Un saison de changements pour Dylan Chambost.

Après avoir bouclé sa saison précédente, en revenant au commencement de la nouvelle, depuis l’ESTAC Troyes et en joueur libre à l’AS Saint-Etienne qui l’a formé, Dylan Chambost débute cette année 2023 en changeant, cette fois, de conseiller sportif. Le milieu offensif de 25 ans s’est engagé avec Kemari, agence française qui gère un conséquent portefeuille de footballeur.

Arrivé cet été à l’ASSE, Chmabost change d’agent l’hiver suivant

C’est elle qui conseille le champion du monde Thomas Lemar, ou le milieu du Stade Rennais, Flavien Tait. Elle qui gère aussi les carrières de deux autres joueurs de l’ASSE, que sont le milieu défensif, Louis Mouton et le défenseur Abdoulaye Bakayoko. Et elle qui, également, veille aux intérêts de l’un sinon l’entraîneur le plus exposé du moment, en la personne de Rudi Garcia, désormais manager d’un certain Cristiano Ronaldo, au club Al-Nassr.

Désormais conseillé par l’agence Kemari

Dylan Chambost avait précédemment Alfon Stellitanno pour représentant sportif. Le natif d’Annecy n’a connu que Saint-Etienne depuis la formation, jusqu’à Troyes, de 2019 à 2022. Et le retour dans le Forez, cet été, en s’engageant avec l’ASSE, jusqu’au terme de la saison 2023-2024.