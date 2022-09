ASSE, FCGB, PFC: Top 10 des joueurs les plus chers de la Ligue 2 sur le mercato

Etienne Green est le joueur de Ligue 2 à la plus forte valorisation marchande.

Neuf journées se sont écoulées depuis l’entame de la saison 2022-2023 de la Ligue 2, chaque équipe est désormais rodée et apte à réaliser les objectifs fixés. Sur le terrain, les plus fortes valorisations sur le marché des transferts ne sont pas forcément les meilleures sur le terrain, mais elles sont en commun, pour la majorité du top 10, d’appartenir aux clubs relégués que sont l’ASSE, le FCGB et le FC Metz.

Les relégués, ASSE, Girondins et FC Metz dominent le top 10

Il n’y a en fait de place, dans le top 10 ci-dessous, que pour Lamine Fomba du Dijon FCO et d’Ilan Kebbal au Paris FC. Ce classement est celui de la plateforme spécialisée Transfermarkt, il est pour l’essentiel dominé par les Verts de Saint-Etienne. Et le « vert » gardien de but, Etienne Green au sommet de la pyramide, avec une estimation marchande à 7 millions d’euros, à ce stade de l’exercice en cours.

4,75 M€ la valeur sur le mercato d’un joueur du top 10 de la Ligue 2

En moyenne, un joueur du top 10 vaut 4,75 millions, entre Ilan Kebbal et Yvann Maçon d’un côté et Ibrahima Niane et Kiki Kouyaté, d’un autre. Plusieurs ont déjà connu l’élite avec leurs clubs, d’autres espèrent y accéder au terme de ce championnat. Rappelons qu’il n’y aura que deux accessits cette saison (et quatre relégations), du fait du passage de 20 à 18 clubs, en L1 et L2.

Les 10 joueurs les plus chers de la Ligue 2 sur le mercato

10. Lamine Fomba (DFCO) = 3 M€

9. Habib Maïga (FC Metz) = 3,5 M€

8. Mathieu Cafaro (ASSE) = 4 M€

7. Saïdou Sow (ASSE) = 4 M€

6. Ilan Kebbal (Paris FC) = 4,5 M€

5. Yvann Maçon (ASSE) = 4,5 M€

4. Ibrahima Niane (FC Metz) = 5 M€

3. Kiki Kouyaté (FC Metz) = 5 M€

2. Alberth Elis (Girondins de Bordeaux) = 6,5 M€

1. Etienne Green (ASSE) = 7 M€