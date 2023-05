Classement de la Ligue 2 comparé aux budgets des clubs

Au comparatif du classement sportif et de celui des budgets des clubs, aucun club de la saison 2022-2023 n’est à l’équilibre.

A deux journées de la fin de la saison 2022-2023, le suspense reste presque entier en Ligue 2. Il l’est complètement dans le sens de l’accession en Ligue 1, et à moitié du côté des descentes en National ; les Chamois Niortais et le Nîmes Olympique depuis hier samedi pour les Crocos, sont en effet définitivement condamnés. A la lecture de leur budget au départ, ça n’était pas évident tout du moins pour le club gardois, avec des moyens pour finir dans le ventre mou du championnat.

Le FCGB, le FC Metz, Sochaux et l’EA Guingamp sont les plus proches de l’équilibre

Preuve que la logique sportive ne tient pas toujours, il n’y a aucune équipe qui soit à l’équilibre parfait au rapport du classement sportif et du budget prévisionnel. Cinq s’en approchent grandement, dans un différentiel de +/- 1 point : les Girondins de Bordeaux, le FC Metz, le FC Sochaux et l’En Avant Guingamp. Pour d’autres les écarts enflent, négativement notamment pour le Dijon FCO qui peut toutefois croire en son maintien depuis la reprise en main du collectif par Pascal Dupraz. C’est que les Bourguignons ont plus un budget pour jouer le haut du pavé, que le maintien en Ligue 2.

Dijon, Nîmes et l’ASSE sont en-deçà, le SC Bastia est le meilleur élève en Ligue 2

Le Nîmes Olympique, on l’a dit plus haut, accuse aussi un déficit important, de même que l’ASSE, mais l’équipe stéphanoise paie les neuf points de pénalités attribués par la Ligue de football professionnel, au commencement de la saison. A l’inverse ce classement pointe l’excellent exercice du SC Bastia, de Régis Brouard et ses hommes. Ils sont présentement au pied du podium, quatrièmes, avec un budget estimé inférieur à 10 millions d’euros, comme la presque moitié des équipes en ont (8 sur 20). Le Havre, proche d’un retour parmi l’élite est aussi à son avantage, avec un différentiel positif de + 4.

Classement de la Ligue 2 saison 2022-2023 selon les budgets des équipes