ASSE, FCGB, FC Metz: Affluences et taux d’occupation en L2 cette saison 2022-2023

A huis clos depuis l’entame de la saison, l’ASSe a disputé un premier match avec public, ce week-end.

Avec le dernier des quatre matchs à huis clos ordonné à l’encontre de l’ASSE (plus deux en sursis), passé contre les Girondins, les Verts ont à leur tout en Ligue 2, disputés un premier match devant public, contre Grenoble, samedi. Les vingt formations de la saison 2022-2023 ont donc une affluence chiffrée qui va de pair avec le taux d’occupation des stades.

L’ASSE a retrouvé son public dans le Chaudron

A Sportune nous avons compilé la moyenne de toutes ces affluences et les avons rapportées à la capacité commerciale des stades, telle qu’indiquée à la LFP. Elément d’importance car les enceintes sont irrégulièrement remplies, parfois pour des travaux (comme au stade Paul-Lignon de Rodez, par exemple), en d’autres occasions pour des raisons internes (conflit notamment entre les ultras nîmois et leur direction), voire des stades à la capacité volontairement réduite en Ligue 2, comme la Matmut Atlantique des Girondins de Bordeaux, à 25 336 places.

Le FCGB joue placé sur le nombre et le taux de remplissage

C’est ainsi que le club au scapulaire revendique à la fois l’une des affluences les plus élevées de la saison en cours et un taux de remplissage à plus de 70 %. Seul Pau FC fait mieux dans son écrin. En moyenne, les clubs de la Ligue 2 comptent 8 063 spectateurs par rencontre. C’est quasiment le total du Dijon FCO, à Gaston-Gérard.

Affluences et taux d’occupation en Ligue 2 cette saison 2022-2023

Club Affluence moyenne Taux d’occupation Saint-Etienne 22 959 54,7 % Girondins de Bordeaux 18 019 71,1 % SM Caen 13 961 68,8 %