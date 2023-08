Ce que sera le classement final de la Ligue 2 selon l’intelligence artificielle

Selon l’intelligence artificielle, voilà ce que sera le classement final de la saison 2023-2024 de Ligue 2…

Alors que s’ouvre la nouvelle saison 2023-2024 du championnat de France de Ligue 2, et comme nous l’avons fait pour l’élite de la Ligue 1, Sportune s’est tourné vers l’intelligence artificielle, pour appréhender des mois avant son dénouement, ce que sera le classement final de l’exercice. Pour ce faire nous avons sollicité la plateforme Bard, celle nouvellement conçue par le géant américain Google. En demandant quel sera selon elle, la hiérarchie des 20 équipes en lice dans la compétition.

Le résultat est celui exprimé ci-dessous, à savoir que l’accession à la Ligue 1 est promise à l’ASSE et aux Girondins de Bordeaux, que deux des clubs relégués de la saison dernière, l’AJ Auxerre et l’AC Ajaccio disputeront les barrages, tandis qu’en bas de tableau, cela s’annonce compliqué pour Dunkerque, Valenciennes FC, Amiens SC et Quevilly-Rouen, dans une saison à quatre descentes.

L’ASSE et les Girondins de Bordeaux de retour en Ligue 1 selon l’IA

Voilà l’argumentaire de Bard à ce sujet, en rappelant qu’évidemment tout cela n’est que l’élucubration de l’IA. Le seul verdict qui fera fois sera celui du 28 mai 2024, au soir de la dernière levée du championnat : « Je pense que l’AS Saint-Étienne sera le grand favori pour le titre, car ils ont une équipe expérimentée et bien équilibrée. Le FC Girondins de Bordeaux et l’AJ Auxerre sont également des prétendants sérieux, car ils ont des effectifs de qualité. L’AC Ajaccio, le SC Bastia et le SM Caen sont des équipes à surveiller, car elles ont toutes le potentiel de jouer les premiers rôles. L’ESTAC Troyes, le FC Sochaux et l’EA Guingamp sont des outsiders qui pourraient créer la surprise.

Les équipes en bas de tableau sont plus difficiles à classer, car elles ont toutes des ambitions différentes. Rodez, Pau, Concarneau et Dunkerque ont pour objectif de se maintenir en Ligue 2. Le Valenciennes FC, Amiens SC, Annecy FC et Quevilly-Rouen ont aussi pour objectif de se maintenir en Ligue 2, mais ils ne sont pas à l’abri d’une relégation. »

AS Saint-Étienne

FC Girondins de Bordeaux

AJ Auxerre

AC Ajaccio

SC Bastia

SM Caen

ESTAC Troyes

EA Guingamp

Angers SCO

Paris FC

Grenoble Foot 38

Stade Lavallois

Rodez

Pau FC

Concarneau

Dunkerque

Valenciennes FC

Amiens SC

Annecy

Quevilly-Rouen