ASSE et Girondins de Bordeaux champions de Ligue 2 à la TV

Les Girondins de Bordeaux et l’ASSE sont les plus diffusés dans les cases horaires premium de la Ligue 2.

Alors qu’il ne reste que six journées de Ligue 2, des tendances commencent à se dégager. Si le sort de l’ASSE et des Girondins de Bordeaux – respectivement dixième et deuxième du championnat sportif – n’est pas le même, les deux clubs sont liés en dehors des terrains. Comme le rapporte le site spécialisé MaLigue2, qui a établi le classement final des diffusions en décalé (hors multiplex, à savoir samedi 15h, et lundi 20h45 ndlr), Bordelais et Stéphanois sont champions de la deuxième division française à la télévision.

Les Girondins de Bordeaux et l’ASSE, choix prioritaires de beIN Sports

Relégués en Ligue 2 la saison passée, l’ASSE et les Girondins de Bordeaux ont perdu leur place au sein de l’élite du football français, mais pas leurs supporters, qui sont toujours derrière leur équipe respective. C’est pour cela que beIN Sports, qui ne peut retransmettre que deux rencontres par journées, a décidé de diffuser 29 fois les Bordelais et 28 fois les Stéphanois, sur 38 journées de championnat, sachant que les deux dernières se disputent dans un multiplex total. Le FCGB et Saint-Étienne sont les choix prioritaires de la chaîne privée.

Les Girondins de Bordeaux et l’ASSE, clubs les plus suivis dans les stades

Les deux clubs sont loin devant le troisième, le Havre, qui complète le podium avec 12 rencontres diffusées par beIN Sports. Un choix logique et qui s’explique, puisque l’ASSE et les Girondins de Bordeaux sont les clubs les plus populaires de l’antichambre du football français. À mi-championnat, la Ligue de Football Professionnel (LFP) publiait les chiffres d’affluences dans les stades, Bordelais et Stéphanois trustaient les deux premières places. Présents au stade, les fans sont également devant leur écran, en février dernier, toujours selon les données de la LFP, Saint-Étienne avait réalisé neuf des dix meilleures audiences de la case samedi 15h.