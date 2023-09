AS Monaco: Un nouveau partenaire premium sur le maillot de l’ASM

L’AS Monaco recrute Yomoni pour son maillot.

L’AS Monaco annonce ce jeudi la signature d’un nouveau partenariat premium avec Yomoni, société de gestion d’épargne en ligne. Yomoni s’affichera à l’avenir sur la manche gauche du maillot des joueurs du club princier, sous l’omini qui symbolise le logo de l’équipementier technique, Kappa. La durée de cette nouvelle collaboration des deux marques n’est pas indiquée.

Yomoni nouveau sponsor sur la manche des maillots de l’AS Monaco

« Nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec Yomoni, leader français de la gestion d’épargne en ligne », réagit Ben Lambrecht, le directeur général de l’AS Monaco. « Yomoni allie performance et responsabilité, deux valeurs auxquelles nous sommes particulièrement sensibles. Nous sommes convaincus du succès de cette collaboration que nous avons hâte de débuter. »

« L’AS Monaco est non seulement un excellent club de football, doté d’une richissime histoire mais aussi une entité qui défend l’excellence, la rigueur, le travail et pour lequel la formation est un axe essentiel. Nous nous retrouvons dans ces valeurs », ajoute Sébastien d’Ornano, président de Yomoni. « Chez Yomoni, nous rendons la gestion d’épargne accessible à tous et avons l’exigence, l’efficacité et la responsabilité dans notre ADN ».

De la visibilité au stade et des activations le temps du partenariat

Au-delà de la visibilité sur les maillots, Yomoni bénéficiera de visibilité au Stade Louis-II et sur la signalétique officielle du club. Ce partenariat s’étend également à diverses plateformes de communication, auprès de la communauté de l’AS Monaco. Diverses activations sont égalment prévues tout au long du partenariat.