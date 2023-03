AS Monaco: Un nouveau directeur de la stratégie nommé

L’AS Monaco se renforce en interne avec la promotion de Luca Militti au poste de directeur de la stratégie.

Ce n’est pas une nouvelle tête, mais une promotion, puisqu’il était déjà dans l’organigramme du club du Rocher. Luca Militti est le nouveau directeur de la stratégie de l’AS Monaco, comme il l’a fait savoir sur son compte Linkedin, il y a quelques jours. “Je suis heureux d’annoncer que je commence un nouveau poste de directeur de la stratégie”, a-t-il sobrement écrit.

Luca Militti promu directeur de la stratégie de l’AS Monaco

Dans son nouveau rôle, Luca Militti sera chargé, entre autres, d’élaborer et de planifier la stratégie de l’AS Monaco. D’abord passé par les cabinets de conseil (PwC France et Ernst & Young), il rejoint le monde du football en 2012, comme il l’indique sur son compte Linkedin, en intégrant le Cercles Bruges, où il y passera près de trois ans. Militti arrive, ensuite, sur le Rocher en 2014, en tant que directeur adjoint des finances, avant de passer directeur. Puis directeur du contrôle de gestion et superviseur de l’AS Monaco.

L’AS Monaco privilégie les promotions internes

Cela fait désormais près de 9 ans qu’il est au club. L’AS Monaco a décidé de faire privilégier la promotion interne, plutôt qu’une candidature extérieure. En septembre dernier, le club de la Principauté avait décidé de nommer Adrien Zannettacci, alors responsable des partenariats, directeur du sponsoring.