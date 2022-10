AS Monaco: Ce que la Ligue Europa rapporte au club princier

Ben Yedder et les Monégasques ont encore leur destin entre leurs pieds, mais après la défaite concédée hier, la qualification en Ligue Europa s’éloigne un peu.

Branchés sur courant alternatif ces joueurs de l’AS Monaco, capables d’un match à l’autre de taquiner le meilleur et friser le pire. Ce jeudi soir était mauvais pour les hommes de Philippe Clément, sévèrement battus par Trabzonspor, en Turquie (0-4). Néanmoins, ce revers ne remet pas en cause les chances ce voir les huitièmes pour l’AS Monaco. Qui domine les clubs français engagés en Ligue Europa, sur les primes gagnées jusqu’ici.

L’AS Monaco domine les clubs français sur les primes gagnées

Les hommes du club princier le doivent à ceux qui défendaient l’ASM, les saisons précédentes. C’est en effet au classement dit au coefficient, que les Monégasques font la différence sur Rennes et Nantes qui les accompagnent en C3, à la faveur de les performances sur dix ans. C’est 132 000 euros la part, à multiplier par la position au classement ; l’ASM est septième, elle prétend donc à 3,3 millions d’euros.

Au moins 8,19 millions à recevoir de la Ligue Europa

A cette somme s’ajoute la prime commune aux trente deux équipes qualifiées, qui est de 3,63 millions d’euros. Et deux fois 630 000 euros, pour les deux succès décrochés en phase de groupes. Additionnées, toutes ces primes valent à Monaco de prétendre au minimum de 8,19 millions d’euros, moins la part de l’audiovisuel, à déterminer en fin de tournoi en fonction du nombre de clubs d’un même pays (trois Français en C3, possiblement plus, selon la C1).

Et moins également, les primes à gagner de la suite. Si Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers terminent premiers de leur groupe, ils empocheront un demi-million de bonus en plus. Et encore 1,2 millions pour la qualification aux huitièmes de finale de la Ligue Europa, qui en découlerait.