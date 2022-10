Arsenal signe un nouveau contrat majeur avec Adidas

Adidas et Arsenal, une histoire qui va durer encore longtemps.

Habillés depuis la saison 2009-2010, de la marque Adidas sur tout ce qui relève de la partie sportive, les Gunners d’Arsenal vont le rester pour encore quelques paires d’années. Le club annonce ce vendredi l’extension du contrat unissant les deux parties. Et cette prolongation est remarquable sur la longueur, puisque signée pour les huit prochaine saisons, celle en cours comprise, jusqu’en 2030.

Arsenal prolonge jusqu’en 2030 avec son équipementier

« La nature à long terme de notre prolongation signifie qu’il existe un réel engagement à tirer parti de cette brillante collaboration, en mettant fortement l’accent sur le développement du football féminin et de notre stratégie de développement durable », souligne la directrice commerciale d’Arsenal, Juliet Slot. Ce nouveau partenariat sera notamment plus profitable à la section féminine du club, pour une meilleure exposition à l’internationale.

Un contrat précédent à 68 M€/an pour les Gunners

Le montant de ce nouveau contrat n’est pas connu, le précédent s’élevait à près de 60 millions de livres annuelles (68 M€) et nul doute que le montant est au moins proche sinon supérieur. Il n’y a pas beaucoup de contrat d’équipementiers supérieurs dans le foot de clubs, seuls le Real Madrid, le Barça, Manchester United, le PSG et City gagnent plus. C’est aussi l’équivalent des Blues de Chelsea, avec Nike.