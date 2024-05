Après le Barça, quel sera le prochain club de Xavi selon les bookmakers ?

Xavi Hernandez a quitté le FC Barcelone après une saison tumultueuse. Mais où rebondira l’ancien milieu de terrain star ? Les bookmakers ont leur idée. Selon les cotes, le club qatari d’Al-Sadd, où Xavi a évolué en tant que joueur et entraîneur entre 2015 et 2021, est le grand favori pour son retour. Son profil correspond parfaitement à la recherche du club, et il y retrouverait un environnement familier.

Deux clubs européens ambitieux figurent également parmi les favoris : Manchester United et AC Milan. Les Red Devils, qui envisageraient d’écarter Erik ten Hag, pourraient voir en Xavi un profil capable de ramener le club au sommet. L’AC Milan, de son côté, cherche un successeur à Stefano Pioli depuis son licenciement.

D’autres clubs européens de premier plan, comme Chelsea, Napoli, Bayern Munich et Paris SG, sont également présents dans les cotes, mais avec des chances moins élevées. Un retour en Liga avec Girona, club où Xavi a débuté sa carrière professionnelle, est aussi vu comme possible mais peu probable. Manchester City et le Real Madrid, deux des plus grands clubs d’Europe, semblent hors d’atteinte pour le moment.

Al-Sadd = cote à 3

Manchester United = 5

AC Milan = 7,5

Chelsea = 9

Napoli = 9

Bayern Munich = 10

Paris SG = 10

Girona = 15

Manchester City = 21

Real Madrid = 26