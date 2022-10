AC Milan: Plus de 700 M€ de pertes sur ces 6 dernières années

Si l’AC Milan a retrouvé les sommets sportifs, financièrement, c’est un club fragile depuis plus de dix ans.

C’est un autre géant du football en souffrance, quand l’accent se porte surtout sur le FC Barcelone et ses nouveaux leviers anti-crise, faut-il aussi regarder la situation comptable du championnat d’Italie en titre, l’AC Milan. Car le club lombard, s’il a retrouvé de l’ambition sportive, est un gouffre financier, tel que le met en lumière Football Benchmark, après annonce récente par le board, des pertes enregistrées au bilan de la saison dernière : 66,5 millions d’euros.

Une (nouvelle) saison 2022 déficitaire de 66,5 M€ pour l’AC Milan

C’est net, après impôts et ce que nous montre l’analyse de la division football de KPMG est que l’équipe aux 19 trophées en Serie A et 7 Ligue des champions, a perdu plus de 700 millions d’euros net, au cumul des six dernières saisons comptables, depuis l’exercice 2016-2017. Pire, il est précisé que les Rossoneri n’ont plus généré de recettes, depuis plus d’une décennie.

AC Milan have reported a significant after-tax loss of EUR 66.5m. The club halved the loss compared to the 2020/21 financial year which was close to EUR 100m. The club have not recorded profits in the last ten years. #football #ACMilan #Milan #SerieA pic.twitter.com/X0jR994TIX — Football Benchmark (@Football_BM) October 10, 2022

Des pertes qui se réduisent et un nouveau propriétaire à l’oeuvre

Des pertes toujours des pertes, mais il y a quand même de l’espoir et des bonnes nouvelles à la situation. La première étant que le déficit se réduit, après avoir flirté avec les 200 millions sur le seul bilan de la saison 2019-20 ; rappelons-le, la première sous Covid. La seconde est plus fraîche, depuis le mois d’août dernier, l’AC Milan a officiellement été racheté par le RedBird, qui l’a repris en connaissance de cause sur les comptes. Le fonds américain est notamment celui qui a racheté le TFC, en France et qui possède des parts chez les Reds de Liverpool. Pour les nouveaux propriétaires l’assainissement des finances est forcément un objectif premier.