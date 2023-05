A combien s’élève la fortune de Jorge Mendes ?

Jorge Mendes est l’un des agents les plus puissants du football. Et par conséquent les plus riches.

Jorge Mendes, l’un des agents de football les plus influents du monde, est connu pour son impressionnante liste de clients qui comprend des noms tels que Cristiano Ronaldo, José Mourinho et James Rodriguez. Mais combien vaut vraiment l’homme derrière ces transactions colossales ? Selon le magazine Forbes, la fortune de Jorge Mendes est estimée à environ 100 millions de dollars. Cela fait de lui l’un des agents de football les plus riches de l’histoire, et il a réussi à bâtir son empire grâce à son flair pour les affaires et sa capacité à négocier des contrats lucratifs pour ses clients.

Mendes a débuté sa carrière d’agent en 1996 et s’est rapidement fait remarquer pour son talent à identifier des joueurs prometteurs. Il a notamment été le premier à repérer Cristiano Ronaldo, alors âgé de 16 ans, qui est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Les deux hommes ont été très proche pendant de longues années, se considérant parfois comme père et fils, mais ils se seraient séparés au début de cette année 2023. Avec le quintuple Ballon d’or en première ligne, Mendes a bâti un empire de football qui comprend plusieurs agences de représentation et un portefeuille de clients prestigieux.

Derrière l’un des transferts les plus marquants de l’histoire

En 2015, Mendes a été impliqué dans l’une des transactions les plus lucratives de l’histoire du football lorsqu’il a négocié le transfert de Ronaldo du Real Madrid à la Juventus pour un montant de 100 millions d’euros. Cette opération a permis à Mendes de réaliser une commission de plusieurs millions d’euros, ce qui a contribué à renforcer sa position de pouvoir dans le monde du football. Mais Mendes n’est pas seulement un agent de football. Il est également impliqué dans d’autres industries, notamment l’immobilier et la mode. Il est propriétaire de plusieurs propriétés de luxe, dont une villa de 13 millions d’euros sur la côte portugaise et un penthouse de 20 millions d’euros à Monaco.

Quelques controverses et une fortune accumulée avec les années

Malgré son immense richesse et son influence dans le monde du football, Mendes a également été critiqué pour son manque de transparence dans ses transactions et pour son implication dans plusieurs scandales de transferts. Mais cela n’a pas empêché Mendes de devenir l’un des agents de football les plus influents et les plus riches de l’histoire. Et avec ses clients clinquants à ses côtés, il est peu probable que sa position soit remise en question de sitôt.