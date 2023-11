A combien s’élève la fortune d’Arsène Wenger ?

Arsène Wenger doit sa fortune a ses brillants états de faits avec les Gunners d’Arsenal.

Arsène Wenger, l’iconique ancien manager d’Arsenal qui a conduit le club à de nombreux trophées et s’est imposé comme l’un des plus grands de l’histoire du football, a également amassé une épaisse fortune. Selon les estimations du journal The Sun en Angleterre, elle est estimé à 38 millions de livres sterling (43,5 M€), ce qui fait de lui l’un des anciens managers de football les plus riches au monde.

Une fortune surtout gagnée de ses années avec Arsenal

La fortune de Wenger est due à sa carrière réussie de manager, ainsi qu’à ses investissements judicieux et à ses activités commerciales. Au cours de ses 22 années de mandat à Arsenal, il a guidé le club vers trois titres de Premier League, sept FA Cups et la Coupe des Vainqueurs de Coupe de l’UEFA. Son succès en tant que manager lui a valu des salaires lucratifs, proches des neuf millions d’euros annuels sur la fin de l’aventure à l’Emirates.

Arsène Wenger a rejoint la FIFA après les Gunners

Depuis 2019 le « Professeur » prodigue son savoir et ses conseils à la FIFA, en tant que directeur du développement du football mondial. Son mariage avec l’ancienne joueuse de basketball Annie Brosterhous a pris fin en 2015, et il partage désormais son temps entre Londres, où il possède une maison de 7,5 millions de livres à Totteridge, et Paris.

Un parcours remarquable pour le technicien français

Le parcours d’Arsène Wenger, d’un humble village français au sommet du football et du succès financier, est une remarquable histoire de talent, de travail acharné et de sens aigu des affaires. Son héritage s’étend au-delà du terrain de football, car il a également eu un impact significatif en tant que philanthrope et modèle. Sa fortune n’est qu’un testament de ses réalisations remarquables et de l’impact durable qu’il a eu sur le monde du football.