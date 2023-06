+93% de cyberattaques en France pendant la Ligue des champions

La Ligue des champions multiplie les risques de piratage en France.

A l’approche du rendez-vous final de la Ligue des champions, ce 10 juin avec l’opposition de l’Inter Milan et de Manchester City, une étude signée de l’entreprise Avast, spécialiste de la sécurité numérique, met en garde contre l’augmentation accrue des risques de cyberattaques, particulièrement en France, qui s’élève à 93% les soirs de matchs de la C1.

Les plateformes de streaming illégaux augmentent les risques de piratage

Les données recueillies par Avast révèlent que les cybercriminels exploitent les émotions des fans en proposant des liens de streaming gratuits qui cachent en réalité des pièges. Les fans en quête de visionnage gratuit sont souvent confrontés à des pop-ups, des sites de phishing, des publicités malveillantes et d’autres escroqueries qui visent à accéder à leurs données personnelles et à leurs appareils numériques.

Le coup d’envoi, moment le plus critique du match

Les consommateurs de sites frauduleux peuvent être amenés à télécharger des logiciels frauduleux, divulguer des informations personnelles sensibles et cliquer sur des pop-ups trompeuses qui peuvent infecter leurs appareils et entraîner des pertes financières ou une usurpation d’identité. Le moment du coup d’envoi des matchs de la Ligue des champions est particulièrement critique. Avast a observé une augmentation significative des blocages d’URL suspectes pendant la saison 2022-2023 de la compétition. Les chercheurs de l’entreprise ont analysé les interactions entre les visiteurs et les sites malveillants dans différents pays européens, dont l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Les résultats montrent une augmentation des blocages d’URL pendant les jours de match, avec des pics presque exactement à l’heure du coup d’envoi.

La France deuxième pays européen le plus menacé par les cyberattaques

Parmi les pays étudiés, la France est malheureusement dans le duo de tête en termes de risque, avec une augmentation de 93% des attaques pendant les matchs de la Ligue des champions. Les autres pays ne sont pas épargnés, avec des augmentations de 35% en Allemagne, 39% au Royaume-Uni, 67% en Italie et jusqu’à 154% en plus, sur le territoire espagnol. Pour regarder les matchs en toute sécurité, Avast propose trois conseils essentiels : choisir des méthodes de diffusion autorisées, rester vigilant avant de cliquer sur des liens suspects et utiliser un logiciel de sécurité fiable pour bloquer les pop-ups et les sites dangereux.