64 clubs, diffusion gratuite, les contours du nouveau projet Superligue

Retoqué il y a un an, le projet de Superligue revient en force après la décision de la Cours de justice de l’UE de casser le monopole de l’UEFA

A peine la Cour de justice de l’Union européenne a-t-elle mis fin au monopole de l’UEFA sur le football de clubs en Europe, qu’un nouveau paysage footballistique européen de dessine. Suite à cette décision, A22 Sports Management lance une proposition dissidente : une Superligue européenne masculine et féminine, accompagnée de la première plateforme mondiale de streaming sportif, offrant une diffusion gratuite de tous les matchs.

Une Superligue masculine à 64 clubs et un modèle similaire pour les féminines

La Superligue masculine se compose de trois ligues répartissant 64 clubs, fonctionnant sur un système de montées et descentes, déterminées chaque saison par le mérite sportif. Les clubs disputeront un minimum de 14 matchs par an, suivis d’une phase d’élimination directe pour couronner les champions de chaque ligue et promouvoir les clubs les mieux classés. La Superligue féminine adopte un modèle similaire, favorisant la compétition sur la base du mérite sportif et offrant une plateforme équivalente pour les équipes féminines.

des revenus garantis pendant les trois premières éditions

Afin d’assurer une stabilité financière, les trois premières années de compétition bénéficieront de revenus garantis, surpassant ceux des cycles précédents. Des règles strictes en matière de Fair Play financier seront appliquées pour garantir une concurrence équitable entre les clubs. Bernd Reichart, CEO d’A22, affirme que cette proposition vise à revitaliser le football européen en renforçant les clubs historiques tout en améliorant l’écosystème du football masculin et féminin.

Une plateforme de streaming gratuite pour diffuser les rencontres

En parallèle, A22 prévoit de lancer Unify, la première plateforme de streaming sportif au monde. Cette initiative vise à rendre accessible aux milliards de fans tous les matchs de la Superligue gratuitement, avec des fonctionnalités interactives telles que des résumés, des analyses, et des contenus spécifiques aux clubs. La compétition féminine sera également diffusée sur cette plateforme. La plateforme générera des revenus via la publicité, les abonnements premium, les partenariats de distribution et les services interactifs, assurant ainsi une visibilité mondiale au football.

Superligue européenne mode d’emploi

– Les deux premières ligues, la Star League et la Gold League, sont composées de 16 clubs chacune, tandis que la troisième, la Blue League, comprend 32 clubs.

– La participation est fondée sur le mérite sportif et il n’y aura aucun membre permanent.

– Les montées et les descentes entre les trois ligues ont lieu chaque saison. L’accès à la Blue League sera fondée sur les résultats obtenus dans le championnat national.

– Les clubs jouent à domicile et à l’extérieur dans des groupes de 8, ce qui donne un minimum de 14 matchs par club chaque année.

– À la fin de la saison, une phase à élimination directe déterminera les champions de chaque ligue et les clubs promus.

– Il n’y aura pas plus de journées européennes que celles prévues dans les compétitions existantes. Les matchs se joueront en milieu de semaine et n’auront aucune incidence sur le calendrier des championnats nationaux.

– Pour la première année de la compétition, les clubs seront sélectionnés sur la base d’un ensemble de critères transparents et fondés sur les performances.

– Des règles strictes en matière de Fair Play financier et une application transparente de celles-ci seront mises en place pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les clubs participants.