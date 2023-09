-59% au Barça, +6% au Real, la limite salariale des clubs de Liga 2023-2024

Même s’il reconnait des efforts de club, Javier Tebas attend du Barça qu’il réduise encore ses dépenses.

La Ligue de football d’Espagne a publié ce jeudi, les limites salariales des clubs de la Liga et Liga 2, pour la saison 2023-2024. Le plus gros changement est la baisse de 378 millions d’euros du plafond du FC Barcelone, qui passe de 648 millions à 270 millions. Cette baisse conséquente de 59% est due à plusieurs facteurs, dont la fin des opérations financières qui ont permis au club de réduire sa dette. Le Barça a pourtant réduit sa masse salariale de 160 millions d’euros, mais cela n’a pas été suffisant pour combler le déficit.

Le Real Madrid a le plus haut plafond salarial

Sans surprise, le Real Madrid reste l’équipe avec la limite salariale la plus élevée. Le club madrilène voit son plafond passer de 683 millions d’euros la saison précédente à un impressionnant 727 millions d’euros, le chiffre le plus élevé jamais enregistré pour un club depuis l’introduction des mesures de contrôle financier de La Liga. L’Atlético Madrid affiche également un plafond salarial supérieur à celui du Barça, en se classant deuxième de la ligue, à 296 millions d’euros.

Malgré ses efforts le Barça doit encore réduire ses dépenses

Javier Tebas, président de La Liga, a reconnu les efforts significatifs du FC Barcelone pour résoudre sa situation financière lors d’une conférence de presse visant à expliquer la situation économique de La Liga et les plafonds salariaux. « Nous devons reconnaître que (…) il a fait un effort significatif en réduisant sa masse salariale. Elle est passée à un peu plus de 400 millions d’euros. La Liga n’est pas une entreprise en perte, mais parfois des événements imprévus se produisent, et vous ne pouvez pas les planifier ni les évaluer. Un joueur qui est sur le marché ne peut pas être vendu, et peut-être qu’avec cette vente, vous auriez pu couvrir la perte que vous aviez ».

Malgré ses efforts, le Barça est toujours en difficulté financière. Le club est en excédent de 130 millions d’euros et ne peut pas faire de grands investissements sans vendre des joueurs. La limite salariale comprend les dépenses liées aux joueurs, à l’entraîneur principal, à l’entraîneur adjoint et au préparateur physique de l’équipe première, ainsi que les dépenses pour les équipes de réserve, les académies de jeunes et d’autres sections (équipe non inscriptible).