5000 étudiants, 40 écoles, c’est parti pour la 11e Saint-Gobain Cup

Une nouvelle édition de la Saint-Gobain Cup.

Les valeurs du sport sont plus fortes lorsqu’elles sont mises en pratique, bien souvent par ceux qui ne sont pas des professionnels. Telle est l’idée de la compétition organisée par le groupe Saint-Gobain, leader mondial de la construction durable. L’édition 2022-2023 de la Saint Gobain Football Cup, dont les qualifications ont débuté en novembre, a réuni 40 écoles d’Ingénieurs et de commerce venant de toute la France.

La Saint Gobain Cup, la Coupe de France des écoles de commerce et d’ingénieurs

Cette onzième édition de compétition universitaire a rassemblé 116 équipes et plus de 5000 étudiants, depuis novembre dernier. Ce samedi 11 mars aura lieu la première finale régionale, au Centre de la Ligue Bourgogne Franche Comté du football, s’agissant de la conférence sud. Tandis que pour la conférence nord, la finale se disputera le 1er avril au Complexe Omnisports de Paris-Saclay. Lors de ces deux journées, 10 équipes féminines et 10 équipes masculines participeront à deux tournois distincts, l’un réservé aux écoles d’ingénieurs, l’autre aux écoles de commerce.

Le football comme porte d’entrée à l’emploi

Le but étant de participer à l’une des quatre finales de Coupes de France ( ESC Femmes, ESC Hommes, Écoles d’Ingénieurs Femmes, Écoles d’Ingénieurs Hommes) qui se joueront le 21 et 23 avril prochain, à Clairefontaine. Cette compétition réjouit le Directeur des Ressources Humaines de Saint-Gobain France, Régis Blugeon. “Le football véhicule des valeurs de collectif, de diversité, de solidarité, de respect et d’énergie. Cela correspond aux valeurs que Saint Gobain souhaite porter au sein de l’entreprise.” Cet événement permet également à de jeunes talents d’accéder à l’emploi, puisqu’outre le football, cette Coupe de France est aussi un moment où des discussions ont lieu entre étudiants et des collaborateurs de l’entreprise Saint Gobain.