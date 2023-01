11 stades de football qui vont ouvrir leurs portes en 2023

Aucun n’est prévu en France, mais parmi les nouveaux stades à inaugurer en 2023, certains le sont dans l’optique de la prochaine Coupe du monde, en 2026.

Après une année 2022, qui s’est terminée par une Coupe du monde au Qatar, de nombreux pays, annoncés comme candidats, où hôtes lors du prochain Mondial en 2026 ont prévu d’achever la construction ou la rénovation de leurs stades en 2023.

11 stades qui ouvrent leurs portes en 2023 : 11. New Workers Stadium (Chine) = 70 000 places

Les Etats Unis et le Mexique, deux des pays organisateurs du prochain Mondial, sont au rendez vous

Les Etats-Unis accueilleront, avec le Canada et le Mexique, la prochaine édition de la Coupe du monde. Cette année, plusieurs stades de football vont ouvrir leurs portes aux Etats Unis, dont deux avec une capacité de plus de 20 000 spectateurs. En effet, le St Louis City Stadium peut accueillir 22 500 personnes. Tandis que le Railyards Stadium compte 21 000 places. Le Mexique a également fait peau neuve, avec l’Estadio Sostenible de Yucatan et ses 27 000 places.

La Chine construit deux grands stades

C’est un secret de polichinelle, la FIFA souhaite développer le football à travers le monde. Pour ce faire, l’instance dirigeante estime que le Mondial doit se jouer partout. Depuis plusieurs années, la Chine est annoncée comme l’un des pays favoris à l’organisation du Mondial 2030. Si tel est le cas, le pays ne devrait pas manquer d’infrastructures. En effet, en 2023, le New Workers Stadium a été rénové et compte désormais 70 000 places. Tandis que le Xiamen Egret Stadium, capable d’accueillir 60 592 personnes, a été construit.

Pas de nouveaux stades en France

Cette année, comme ce fut le cas en 2022, aucun stade n’a été construit ou rénové en France. L’écrin de Montpellier, en hommage à Louis Nicollin, devrait ouvrir ses portes lors de la saison 2024-2025. S’agissant du voisin nîmois, le nouveau stade du Nîmes Olympiques est attendu pour 2026. Il en est de même pour Brest.