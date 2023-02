Les salaires des pilotes du championnat WRC 2023

Sébastien Sogier domine, avec Thierry Neuville, le plateau 2023 du WRC sur la rémunération.

Treize manches au tableau de la saison 2023 du WRC que ne disputera pas en intégralité, l’octuple champion du monde de la spécialité, Sébastien Ogier. Le Français, vainqueur à l’entame du Monte Carlo, court toujours sous les mêmes couleurs de l’équipe Toyota Gazoo Racing WRT et il demeure cet exercice encore, le pilote le mieux payé du plateau. Un « privilège » qu’il partage avec son concurrent belge du constructeur Hyundai, Thierry Neuville.

Ogier et Neuville restent les mieuw payés du WRC en 023

L’un et l’autre approchent un salaire annuel de 1,38 millions d’euros, pour cette saison 2023 des Mondiaux du rallye auto, sachant que Sébastien Ogier revendique aussi des revenus en plus du sponsoring qui seraient de l’ordre du demi-million de dollars. Pierre-Louis Loubet, l’autre pilote français du plateau des engagés sur ce WRC, joue plus modestement avec son contrat à 345 000 euros, chez M-Sport Ford WRT.

De Hyundai à Ford, Ott Tänak est le transfert de l’intersaison

A propos de l’équipe britannique, c’est elle qui a signé le transfert majeur de l’été, en débauchant Ott Tänak, de la concurrente Hyundai. Pour ce faire, l’équipe de Malcolm Wilson a consenti à augmenter le pilote estonien de 35 ans, à hauteur de 1,2 millions d’euros. Il est le troisième sur la grille des salaires, à l’ouverture de ce nouveau championnat du monde de la discipline.

Pilote Equipe Salaire en 2023 Pierre-Louis Loubet M-Sport Ford WRT 0,375 M$ Ott Tänak M-Sport Ford WRT 1,3 M$ Esapekka Lappi Hyundai Shell Mobis WRT 0,4 M$ Dani Sordo Hyundai Shell Mobis WRT 0,55 M$