Fernando Alonso rejoint l’écurie Boss

Fernando Alonso est la nouvelle image de la marque de mode, Boss.

Le groupe de mode allemand Boss a annoncé un partenariat avec le double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso. La marque habillera le pilote lors d’événements officiels en dehors du circuit et ce dernier soutiendra ses campagnes sur les réseaux sociaux. Ce partenariat est stratégique pour Boss, qui est le partenaire mode officiel de l’équipe Aston Martin, celle qui emploie Fernando Alonso, depuis juin 2022. Le partenariat permettra à BOSS de toucher un public plus large et de renforcer son image de marque auprès des fans de sport automobile.

Un partenariat lancé depuis Budapest entre Fernando Alonso et Boss

« Je suis depuis longtemps un fan de la marque et je suis heureux de devenir l’un de ses ambassadeurs en plus du soutien de l’équipe Aston Martin F1. J’ai hâte de travailler avec les équipes BOSS à la fois sur et en dehors du circuit », explique Fernando Alonso par communiqué. L’annonce du partenariat a été célébrée lors d’une soirée, qui s’est tenue le jeudi 20 juillet à Budapest. L’événement a accueilli 300 invités, dont des célébrités, des influenceurs et des membres de la presse.

Ni la durée, ni le montant de ce partenariat n’ont été communiqués.