Alpine F1 lève 200 M€ avec l’acteur Ryan Reynolds pour investisseur

L’écurie Alpine accueille de nouveaux investisseurs américains.

L’écurie Alpine F1, détenue par le constructeur automobile français Renault Group, a réussi à lever 200 millions d’euros (218 millions de dollars) en vendant une participation minoritaire à un groupe d’investisseurs basé aux États-Unis, comprenant l’acteur hollywoodien et propriétaire du club de football de Wrexham, Ryan Reynolds. Cette nouvelle injection de fonds, qui soutiendra la stratégie de croissance et les ambitions sportives d’Alpine, représente une participation de 24% dans l’équipe et valorise Alpine F1 à 900 millions de dollars.

Ryan Reynolds et RedBird Capital entrent dans l’actionnariat d’Alpine F1

L’investissement se concentre exclusivement sur l’équipe de F1. Alpine Racing SAS, la société française qui fabrique les groupes motopropulseurs de l’équipe à Viry-Chatillon, restera entièrement la propriété du constructeur automobile. Le groupe d’investisseurs comprend les sociétés de capital-investissement Otro Capital, RedBird Capital Partners, notamment propriétaire du Toulouse FC en Ligue 1 et de l’AC Milan, et Maximum Effort Investments, dirigée par Reynolds aux côtés des acteurs Rob McElhenney et Michael B Jordan.

« Ce partenariat accélérera le développement d’Alpine F1 »

« La F1 et Alpine sont des atouts stratégiques pour le groupe Renault. Au cours des deux dernières années, nous avons redynamisé Alpine en capitalisant sur sa célèbre voiture de sport A110, en la propulsant en F1, où elle vise à devenir une prétendante au championnat. Ce partenariat accélérera le développement d’Alpine F1 en diversifiant les sources de revenus et en augmentant la valeur de la marque », détaille par communiqué, Luca de Meo, directeur général du groupe Renault.

L’écurie de Pierre Gasly et Esteban Ocon est 5e au classement constructeur

Alpine Racing, dont l’usine est située à Enstone, en Angleterre, a remporté le championnat du monde des constructeurs de F1 en 2005 et 2006 lorsqu’elle était l’équipe officielle de Renault. L’année dernière, l’équipe a terminé quatrième du championnat. Cette saison, avec les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon pour pilotes, elle occupe la cinquième place après huit des 22 courses de la saison 2023.