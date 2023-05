Classement final du Top 14 comparé aux budgets des clubs

C’en est fini de la phase régulière, place aux matchs couperets du Top 14, saison 2022-2023.

Cette fois, c’est la fin. Pour la moitié, tout du moins, des équipes du Top 14 cette saison 2022-2023 ; les autres ont encore des échéances à jouer, pour le titre de champion de France de rugby, ou le maintien dans l’élite, concernant l’USAP Perpignan. Cette dernière équipe est à sa place, en bas de tableau, au regard du budget prévisionnel qui était le sien en début d’exercice. Que Brive soit relégué n’est pas non plus une surprise. Comme la première place de la phase régulière, du Stade Toulousain.

Le Stade Toulousain seul à sa place au ratio du budget et de son classement final

Le club le plus titré de l’ovalie française est le seul qui soit pile au ratio du comparatif de son budget et de son classement sportif, au terme des 26 journées du championnat. Le LOU, l’USAP et Brive le sont presque, à plus ou moins un point de différence. Pour les autres c’est parfois le grand écart, positif chez les uns, moins reluisant, pour les autres. Les plus belles performances sont au crédit d’abord de Bayonne, qui termine dans le ventre mou, plutôt que de s’être battu pour le maintien, du Racing 92, qualifié pour la phase finale, en dépit d’un budget à moins de 30 millions d’euros et du double champion d’Europe en titre, La Rochelle, qui n’en finit plus d’occuper le haut du panier de la discipline.

Le Montpellier HR tenant du titre, trop loin de ses ambitions de départ

Inversement, c’est au mieux décevant pour le RC Toulon et Clermont, pourtant promis initialement à se qualifier avec leurs budgets respectifs. Ça l’est encore plus pour Montpellier, lointain onzième au classement et déjà éliminé en cet avant-dernier jour de mois de mai, sans pouvoir défendre sont titre pour la suite. Au coup de sifflet final de la saison régulière, l’UBB, le LOU, le Stade Français et le Racing sont barragistes et attendus en demi-finale ; les deux premiers par Toulouse, les autres par le Stade Rochelais.

Le classement final du Top 14 vs le budget des équipes la saison 2022-2023