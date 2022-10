Ça coûte combien de s’équiper pour jouer au golf ?

La pratique du golf nécessite de s’équiper, en montant en gamme, selon le niveau de pratique.

L’envie seule ne suffit pas. Le talent non plus. Le golf est un sport qui nécessite de s’équiper, a minima tout au moins, selon les budgets et les besoins de chacun. La panoplie du parfait golfeur requiert les basiques, incontournables à la pratique, et de moins nécessaires accessoires, qui facilitent la pratique. Tour d’horizon du matériel pour jouer au golf.

Clubs et balles sont les indispensables du golf

Evidemment que, qui dit pratique du golf, dit d’abord balles et clubs. Les premières se vendent en dizaines d’euros, à la douzaine, quinzaine, vingtaines sinon plus… Il existe différentes qualités, selon les matériaux utilisés ou le nombre de couches pour la fabrication. Toute sorte est disponible, sur le site golfplus de vente en ligne de matériel de golf. Ce n’est pas le poste de dépenses le plus important au départ, mais à l’usage, il faut penser régulièrement à se renouveler en stock. Les clubs ensuite se vendent à l’unité ou par séries pour les fers ; en général du fer 9 à 5, avec le pitching wedge.

Série complète, bois, putter… les clubs, un poste d’achat à ne pas négliger

Ici les écarts de prix diffèrent plus largement, selon les besoins, mais surtout le niveau de chacun. Une série complète et de qualité s’achète plusieurs centaines d’euros et pour les meilleures, à plus de mille euros. Et c’est sans les bois ou autre putters qui sont des indispensable pour aller s’essayer sur les parcours.

L’électronique pour faciliter la pratique de la discipline

Arrivé à ce niveau d’équipements, vous voilà prêt à affronter, le practice pour la mise en forme, puis d’aller sur le parcours, une fois la technique bien assimilée. Le golf se modernisant, il existe aujourd’hui diverses accessoires, qui facilitent la pratique. Par exemple le télémètre, pour apprécier au mieux la distance entre sa balle et le green, et la meilleure trajectoire à suivre. Compter plus ou moins 300 à 400 euros à l’achat. Dans le même registre, les montres GPS permettent de stocker toutes les données du parcours pour ainsi proposer en temps réel, les meilleurs outils analytiques, de distance, statistiques ou autre données météorologiques. Contre une centaine d’euros, en montre ou en application pour son smartphone.

Un bon golfeur ne part jamais sans accessoires en poche

Bien sûr, le golf requiert d’être chaussé. Idéalement avec des pointes pour accrocher sur le fairway et garder de bons appuis, à l’instant de frapper son coup. Ça n’a l’air de rien, et pourtant cela peut faire de grande différences. De nombreuses marques se disputent le marché, mais la fourchette tarifaire est sensiblement la même, autour d’une centaine d’euros. Ajoutons, pour finir, à cette panoplie détaillée, l’achat d’un sac pour le transport, avec ou sans roulettes selon les budgets, ainsi que de plus menus accessoires, comme l’achat d’un lot de tees (7 euros la centaine, en bois), ou de gants qui protègent d’un mal trop souvent négligé : les ampoules. Une bonne paire se vend de 20 à 50 euros, environ.