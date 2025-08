ASSE. Le nouveau maillot third kaki 2025-2026 dévoilé

Un maillot third kaki pour l’AS Saint-Etienne.

L’AS Saint-Etienne a présenté ce vendredi sa troisième tenue pour la saison 2025-2026, complétant ainsi sa gamme après la révélation des maillots domicile et extérieur. Cette nouvelle création de l’équipementier Hummel adopte un vert kaki en couleur principale.

C’est une teinte déjà aperçue sur les tenues de sortie des joueurs et joueuses stéphanoises. L’ensemble comprend un maillot disponible en manches courtes et longues, complété par un short et des chaussettes assortis avec des détails beiges. La tunique arbore le logo enrichi du club et s’inscrit dans une esthétique uniforme sur l’ensemble des pièces.

Cette nouvelle tenue s’intègre dans la démarche RSE « Vert l’Avenir » portée par l’ASSE. Le maillot est confectionné à partir de fibres produites grâce au recyclage de huit bouteilles en plastique, transformées en polyester. Les joueurs d’Eirik Horneland étrenneront cette nouvelle tenue dès samedi soir lors de leur dernier match de préparation face à Cagliari, marquant la première apparition officielle de ce troisième équipement pour la saison à venir.