AS Monaco: Un nouveau directeur Marketing et des Revenus nommé

Un ancien de la LNR rejoint l’AS Monaco.

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes. Impossible donc pour les clubs de recruter des joueurs et d’améliorer leur effectif. En revanche, ils peuvent se renforcer en coulisses, comme vient de le faire l’AS Monaco. Ce jeudi, le club monégasque a annoncé, via un communiqué, l’arrivée de Thibaut Chatelard au poste de directeur Marketing et des Revenus. Il prendra officiellement ses fonctions à partir du lundi 8 mai 2023.

Thibaut Chatelard nommé directeur Marketing et des Revenus de l’AS Monaco

Avant de rejoindre le club monégasque, Thibaut Chatelard, né à Monaco, était, depuis 2011, Directeur Marketing et Commercial à la Ligue National de Rugby (LNR), où il a contribué à développer les revenus du rugby professionnel. « Je suis très heureux et fier de rejoindre l’AS Monaco, acteur majeur et historique du Championnat de France de football, reconnu pour la qualité de sa formation et qui bénéficie d’une attractivité internationale en comptant de très nombreux fans à travers le monde », a-t-il affirmé dans le communiqué.

L’AS Monaco souhaite être plus attractif et augmenter ses revenus

Accompagné par Ben Lambrecht, directeur général de l’AS Monaco depuis décembre dernier, il devra superviser les opérations commerciales, à savoir le sponsoring, les espaces VIP, ainsi que les offres en tribunes. Il chapeautera également les opérations marketing et digitales. Le but étant de faire de l’AS Monaco, un club encore plus attractif qu’il ne l’est aujourd’hui, ce qui contribuera à améliorer l’image du club et générera davantage de revenus.