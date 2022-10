Rugby: Le Top 14 2022-2023 plus en vue que jamais

Le Top 14 enregistre des affluences et des audiences records.

La Ligue nationale de rugby (LNR) s’en félicite par communiqué, et elle aurait bien tort de ne pas le faire. Car en effet, son championnat élite, le Top 14 saison 2022-2023 bat des records de visibilité. Et à plusieurs niveaux de l’échelle. D’abord sur la fréquentation des stades, en hausse de 10%, d’un exercice sportif à l’autre.

Des stades plus remplis que jamais cette saison 2022-2023 de Top 14

« La passion rugby se confirme. Les bons résultats des clubs français et de l’équipe de France portent une dynamique sans précédent qui nous emporte directement vers la Coupe du Monde 2023. Cet élan populaire se traduit dans les affluences et les audiences des matches du TOP 14 », note dans le communiqué, le président de la LNR, René Bouscatel. L’Union Bordeaux Bègles est l’illustration la plus parfaite de ces affluences flatteuses, observées cette saison, puisqu’il y a en moyenne 25 469 spectateurs, à chaque fois que le club de Christophe Urios se produit à la maison, sur sa pelouse du stade Chaban-Delmas. Il est vrai, un écrin plus grand que d’autres stades du plateau. Ainsi, différemment, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais affichent des taux de remplissage monstrueux, proche de 100%.

Sur Canal + le rugby gagne de plus en plus en importance

A ces affluences s’ajoutent les audiences. Celles que le diffuseur Canal + enregistre avec le championnat. La LNR indique que chaque journée est suivie en moyenne par 2 millions de téléspectateurs. Maxime Saada, le patron du groupe audiovisuel y voit « le fruit d’une collaboration de plus de 25 ans. Le Top 14 se vit en exclusivité et en intégralité sur nos antennes, et depuis bientôt deux saisons avec 2 matches en prime, le samedi soir et le dimanche soir, afin de lui offrir la plus belle des expositions. La forte progression des audiences (…) est aussi la conséquence du travail continu de la LNR et des clubs pour renforcer la valeur de la compétition. » Cette saison les audiences ont augmenté de 12% environ, sur un an et jusqu’à 30% en plus, pour le magazine dominical, Canal Rugby Club.