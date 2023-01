A combien s’élève la fortune d’Alex Ferguson ?

Sir Alex Ferguson, à jamais dans la légende de Manchester United.

Si Manchester United est devenu l’un, sinon le club le plus bankable de la planète football, sa part de réussite est immense. A la hauteur de sa longévité et des titres obtenus sous sa coupe. Alex Ferguson, le tempétueux écossais que feu la reine Elisabeth II a anobli, sur la fin du siècle dernier, s’est retiré depuis bien des années, des vestiaires du football.

Alex Ferguson gagnerait toujours plus d’une dizaine de millions annuels

Mais il est demeuré un homme actif, toujours bon train à 81 ans, en dépit de soucis de santé, désormais passés. Entraîneur emblématique des Red Devils de 1986 à 2013, il gagnait sur la fin de sa carrière, 2,5 millions d’euros annuels. Hors primes additionnelles. Aujourd’hui, à la faveur de ses actifs et participations diverses, il gagnerait selon le journal The Sun, l’équivalent de 14 millions d’euros annuels.

Des intérêts financiers dans plusieurs sociétés

Sir Alex Ferguson a notamment des intérêts dans diverses sociétés dans plusieurs sociétés, valorisées ensemble à près de 45 millions d’euros. Et à près de 30 millions d’euros pour la seule ACF Sports Promotions, sa société d’image et commerciale. En sus, l’homme aux 38 titres décrochés avec Manchester United facturerait 150 000 euros ses conférences et son autobiographie a dépassé le million d’exemplaires vendus.

L’amblématique coach de Manchester United a fait fortune à tous les titres

Après lui, les Red Devils n’ont plus jamais été les mêmes. L’Ecossais a tout gagné, des trophées sportifs, l’amour de tout une ville et d’une large frange de fans d’au-delà et de l’argent conséquemment. L’estimation de la fortune d’Alex Ferguson est incertaine, elle est donnée à équivalence de 65 millions d’euros par la plateforme spécialisée, Celebrity Net Worth, mais possiblement plus à la lecture de ce qu’il a réussi.