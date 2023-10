Les sponsors d’Arsenal et ce qu’ils rapportent aux Gunners

Pour les Gunners d’Arsenal, Emirates est un sponsor premium qui donne son nom au stade.

L’ambition sportive en hausse, avec le retour en Ligue des champions se conjugue pour Arsenal à l’intérêt croissant des commanditaires. Le club londonien a réussi à former un éventail diversifié de partenariats de premier plan, couvrant des domaines allant de l’habillement sportif aux technologies de pointe. Ces accords reflètent l’importance croissante des sponsors dans le monde du football moderne.

Adidas et Emirates partenaires majeurs d’Arsenal

Parmi les partenaires principaux d’Arsenal, on retrouve le géant de l’habillement sportif, Adidas, avec lequel le club a signé un accord lucratif en 2018. Cette collaboration a été prolongée jusqu’en 2030, garantissant que les joueurs d’Arsenal continueront à porter les célèbres maillots Adidas. Le contrat est estimé à 68 millions d’euros annuels au bénéfice des Gunners. Un autre partenaire clé est Emirates, la compagnie aérienne des Émirats arabes unis. Leur association de longue date a été renouvelée jusqu’en 2028, à hauteur de 60 millions d’euros par an. En plus d’apparaître sur le maillot, Emirates détient les droits de dénomination du stade d’Arsenal, l’Emirates Stadium.

Un partenariat moins conventionnel, mais néanmoins fructueux, est celui avec le Rwanda Development Board, qui a conduit à la promotion de « Visit Rwanda » en tant que destination touristique officielle et sponsor de manche de maillot. Parmi les autres partenaires officiels, on compte Acronis, une société suisse de technologie chargée de la sécurité des données et des statistiques du club. Ball Corporation se distingue également en tant que partenaire pour l’emballage durable, travaillant avec Arsenal pour réduire l’impact environnemental du club.

Des partenaires commerciaux régionaux en plus

eToro, une société israélienne de courtage multi-actifs, offre des opportunités de marketing et d’éducation, tandis que Google Pixel a été nommé partenaire officiel des téléphones mobiles, collaborant à la création de contenu exclusif. Des entreprises telles que Jugo, Pixstory et Konami contribuent également à renforcer la présence numérique et l’engagement des fans d’Arsenal.

Des sponsors qui rapportent 170 M€ annuels aux Gunners

En ce qui concerne les partenaires régionaux, des marques bien connues telles que Cadbury, Camden Town Brewery, Extramarks et Lavazza soutiennent Arsenal FC dans diverses initiatives. De plus, Octopus Energy fournit une énergie propre pour les opérations du club, tandis que TCL offre des avantages exclusifs aux fans d’Arsenal. Enfin, des partenariats avec des entreprises telles que LABS Group, Sobha Realty et ABBYY démontrent l’engagement d’Arsenal à l’échelle mondiale, contribuant à la croissance du club sur la scène internationale. L’ensemble des sponsors associés au club rapportent à Arsenal près de 170 millions d’euros annuels, ils pèsent plus du tiers du chiffre d’affaires total des Gunners, hors revenus produits sur le marché des transferts.