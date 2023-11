Les sponsors de l’AC Milan et ce qu’ils rapportent

Le sponsoring est un domaine qui progresse à l’AC Milan.

L’AC Milan a récemment publié son bilan financier pour la saison 2022-23, faisant état d’un bénéfice de 6,1 millions d’euros. Ce résultat financier positif, qui n’avait pas été atteint depuis 17 ans, est le reflet d’une série de facteurs contributifs, allant des droits de télévision, boostés par les performances en Ligue des Champions, aux revenus commerciaux qui ont connu une nette progression par rapport à la saison précédente.

Les recettes du sponsoring progressent à l’AC Milan

En particulier, les recettes liées aux partenariats et aux sponsors ont joué un rôle essentiel dans cette embellie économique, totalisant plus de 80 millions d’euros. Cette somme représente une augmentation significative d’environ 23 millions d’euros par rapport à la saison précédente, démontrant ainsi l’importance croissante de ces partenariats pour le club.

Un des éléments clefs de ces recettes provient des accords de sponsoring de maillot. Emirates, qui affiche son logo sur le devant de la tenue, a versé 16,2 millions d’euros, une hausse par rapport aux 15 millions d’euros de la saison 2021/22. De même, l’équipementier Puma, qui fournit les tenues du club, a versé plus de 14,5 millions d’euros, en baisse par rapport aux 15,5 millions d’euros précédents.

Les deux sponsors majeurs ont prolongé leur contrat

À partir de la saison 2023/24, ces chiffres devraient connaître une augmentation substantielle, grâce à de nouveaux contrats signés avec Emirates et Puma. Ces accords, annoncés lors de la saison précédente, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2023 et devraient apporter au club rossonero 30 millions d’euros par saison chacun, marquant ainsi une évolution significative dans la relation du club avec ses sponsors principaux.

Outre ces partenaires majeurs, le Milan génère également des revenus de partenariats commerciaux variés. La vente de packages publicitaires multiproduits à des partenaires commerciaux a rapporté 49,3 millions d’euros, une augmentation par rapport aux 26,8 millions d’euros de la saison précédente. Parmi ces partenaires, certains ont une importance particulière, comme Banco B.P.M. S.p.A, Goat & Partners L.t.d, HDR Global Trading L.t.d, ISG Interregional Sport Group L.t.d, Konami Digital Entertainment, One Football Gmbh, Skrill L.t.d, Socios Technologies AG, Sorare S.a.s, Tianyu Technology Inc, et WeFox Italy S.r.l. Ces accords de partenariat apportent une contribution significative aux revenus du club, favorisant ainsi sa stabilité financière.

L’AC Milan continue de renforcer ses liens avec ses partenaires, à la fois sur le terrain et en dehors, dans le but de soutenir son ambition de succès continu sur la scène du football mondial.