OL: Signé Simon Poter le maillot third de l’OL est sorti

L’OL et son équipementier Adidas dévoilent le nouveau maillot third des Gones.

Un nouveau maillot pour les Gones. L’Olympique Lyonnais et Adidas dévoilent ce jour de match reporté à jouer contre l’Olympique de Marseille, le nouveau third des joueurs et joueuses du club rhodanien. L’OL précise que la section basket, LDLC ASVEL est aussi partie prenante, sur cette pièce réalisé par Simon Poter, spécialiste du street art et de l’art abstrait.

Un maillot third de l’OL signé d’un street artiste

Entre couleurs vives et formes géométriques, ce maillot third met notamment en avant la skyline de la commune et les crocs du lion. « Cette œuvre brosse un portrait original de la ville. Ayant effectué ses études d’arts à Lyon, l’artiste dévoile par cette création acidulée, son attachement à cette ville, son architecture admirable et la magie de ses ruelles animées », indique le club au sujet de ce troisième modèle des maillots de la saison 2023-2024 de l’OL.

Il est conçu en polyester 100% recyclé. Pour l’accompagné Adidas a imaginé toute une gamme de produits en plus qui vont de la casquette au bas de survêtement, en passant par le tee-shirt, la veste ou le hoodie.