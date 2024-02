Sergio Ramos, bienvenue dans sa maison à vendre 6 M€

Sergio Ramos et Pilar Rubio vendent leur maison madrilène.

Sergio Ramos, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid et sa femme, Pilar Rubio, ont mis en vente leur propriété luxueuse située dans la banlieue chic de La Moraleja. Le couple en demande 6 millions d’euros. La maison, érigée sur une parcelle plate de 2 500 mètres carrés, offre tout le confort imaginable, en plus d’une grande intimité et sécurité.

Visite de la maison à vendre 6 M€ de Sergio Ramos et Pilar Rubio Image 1 parmi 14

6 M€ pour la maison de Sergio Ramos et Pilar Rubio

La propriété, d’une superficie de 1 000 mètres carrés, a récemment été rénovée avec des matériaux de haute qualité et un design sophistiqué. Elle est toute équipée d’un système domotique intégré et d’un ascenseur, facilitant les déplacements intérieurs. Sur la parcelle, on trouve également une maison indépendante pour les invités, un poste de sécurité et une autre construction séparée comprenant un hammam, une salle de sport et un sauna.

Deux piscines, une à l’intérieur, l’autre dans le jardin

À l’extérieur, une piscine avec porche offre un lieu de détente, tandis qu’à l’intérieur se trouve également une piscine chauffée avec possibilité de nage à contre-courant. En ce qui concerne la résidence principale, une imposante porte d’entrée pivotante de grande qualité accueille les visiteurs.

L’immense hall d’entrée, comprenant des toilettes de courtoisie, mène à un salon lumineux avec de grandes baies vitrées et un accès direct au jardin. Sur le même niveau, un espace bar est disponible, ainsi qu’une salle à manger indépendante et une cuisine moderne avec garde-manger équipé des derniers électroménagers.

Une maison à étages avec ascenseur privatif

À côté du salon, une salle de cinéma et une autre salle de loisirs, cette dernière avec cheminée, barbecue intérieur, bar et patio extérieur avec sa propre salle de bains. C’est également à ce niveau que l’on peut profiter de la piscine intérieure, précédée d’une antichambre servant de vestiaire.

Le luxe se poursuit au premier étage avec quatre chambres avec salle de bains privative et une grande salle ouverte donnant sur une immense terrasse couverte. Quant au deuxième étage, il abrite la chambre principale avec terrasse, bureau et plusieurs dressings, une pièce de sécurité, une salle de bains avec douche, bain à remous et hammam, ainsi qu’une petite cuisine.

Située à La Moraleja un coin huppé pour riches footballeurs

Cette propriété de luxe offre une expérience de vie exceptionnelle et symbolise le raffinement associé au style de vie de Sergio Ramos. Les amateurs de luxe et les investisseurs fortunés peuvent désormais envisager l’opportunité unique de posséder une pièce d’histoire dans le prestigieux quartier de La Moraleja où vivent plusieurs joueurs des clubs du Real Madrid et de l’Atlético.