Sergio Agüero mise 10 000$ sur Real Madrid-Man City et gagne en 14 minutes !

Belle réalisation de Sergio Agüero avec le match entre le Real Madrid et Manchester City.

Le retraité Sergio Agüero a eu le nez creux. Il avait pressenti spectacle au stade Santiago Bernabéu et anticipé un match où le Real Madrid et Manchester City se montreraient prolifiques devant le but adverse. Avec assurance, il a même partagé son pronostic sur les réseaux sociaux, révélant qu’il avait misé 10 000 dollars sur le fait qu’au moins trois buts seraient marqués lors de la rencontre.

Agüero gagne 18 900 dollars pour une mise de 10 000 $

« Un match comme celui d’aujourd’hui mérite plusieurs buts », a écrit Agüero pour accompagner l’image de son pari partagée avec ses followers. Et ses prédictions se sont avérées juste. À peine 15 minutes plus tard, il empochait la somme de 18 900 dollars, tel que le prouve la capture d’écran de sa mise.

Un partido como el de hoy merece varios goles 😎 @Stake pic.twitter.com/01MUnn8iWU — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 9, 2024

Un match à six buts entre le Real Madrid et Manchester City

Ce match opposait deux équipes qui ont écrit des chapitres mémorables dans leur histoire récente, notamment en 2022 avec la remontada historique du Real Madrid (3-1 au Bernabéu) et en 2023, avec la victoire éclatante de City (4-0 à l’Etihad) lors des demi-finales. Le duel de ce mardi s’est soldé par un match nul, 3-3.

Pas le premier coup gagnant du retraité argentin

Ce n’est pas la première fois qu’Agüero réalise un tel exploit. Lors de la finale du Mondial des clubs entre Manchester City et Fluminense, il avait également misé 10 000 dollars sur plus de trois buts marqués. Les Anglais l’ont emporté 4-0, permettant à l’attaquant argentin de remporter 20 700 dollars.