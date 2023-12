Salaire plus droits d’image, l’énorme rémunération de Jürgen Klopp à Liverpool

Jürgen Klopp n’est pas envisageable pour la sélection allemande de football.

Jürgen Klopp, l’entraîneur emblématique du FC Liverpool, est un favori parmi les fans et les experts pour diriger l’équipe nationale de football allemande, mais à leur grand désarroi un entraîneur que la fédération allemande de football (DFB) ne peut tout simplement pas se permettre d’engager.

Près de 50 M€ annuels pour Jürgen Klopp à Liverpool

Ralph-Uwe Schaffert, vice-président de la DFB, a souligné dans une interview à la Hannoverschen Allgemeinen Zeitung et à la Neuen Presse que le salaire annuel de Klopp s’élevait à 24 millions d’euros, avec des revenus publicitaires garantis de 26 millions, soit un total de 50 millions d’euros annuels pour le technicien 56 ans. Ces chiffres astronomiques rendent toute embauche de l’entraîneur par la DFB complètement irréaliste.

Des entraîneurs inaccessibles pour les Fédérations nationales

Schaffert a également critiqué les salaires exorbitants des entraîneurs de Bundesliga, notant qu’il est devenu rare de trouver un entraîneur gagnant moins d’un million d’euros par an. Il a exprimé son désaccord sur le « modèle Hansi Flick », faisant référence aux contrats peu liés aux résultats sportifs des entraîneurs de la DFB.

Pour Schaffert, ce modèle où l’entraîneur est libéré de ses responsabilités tout en étant rémunéré à des niveaux exceptionnels ne correspond plus à l’époque actuelle, et cela devrait changer. Ces déclarations soulignent les réalités financières complexes et les défis que rencontre la DFB pour attirer des entraîneurs de renom comme Klopp tout en respectant ses contraintes budgétaires.