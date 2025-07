Salaire. Combien gagne Julian Alaphilippe avec Tudor ?

Julian Alaphilippe a changé d’équipe au lancement de la saison 2025.

Ce fut l’un des transferts les moins attendus du mercato cycliste précédent la saison 2025. Après onze saisons passées chez Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe a choisi l’équipe Tudor Pro Cycling Team, qui a certes beaucoup d’ambition, mais qui évolue présentement dans l’antichambre du World Tour.

Pour recruter le dernier champion du monde français et gravir les échelons internationaux, la formation suisse a fait de gros efforts contractuels, avec un salaire estimé proche de 2 millions d’euros par an. Ce montant, particulièrement élevé pour une équipe ProTeam, illustre la stratégie offensive menée par la formation horlogère pour accéder rapidement au World Tour. En s’attachant les services d’un coureur de ce calibre, Tudor franchit un cap symbolique et financier majeur dans son développement.

Alaphilippe s’est engagé jusqu’en 2028

L’accord conclu jusqu’en 2028 témoigne de la vision à long terme partagée par les deux parties. Pour Alaphilippe, âgé de 32 ans, ce contrat de trois ans offre une sécurité financière appréciable en fin de carrière, tout en lui permettant d’endosser un rôle de mentor au sein d’une équipe en construction. Cette durée d’engagement laisse également à Tudor le temps nécessaire pour rentabiliser son investissement et construire autour de son leader français une formation capable de rivaliser avec les meilleures équipes mondiales.

L’arrivée d’Alaphilippe chez Tudor s’inscrit dans un mouvement plus large de renouveau du cyclisme helvétique. Après des années de disette relative, la Suisse retrouve des ambitions internationales à travers cette équipe financée par la célèbre manufacture horlogère. Le coureur local Marc Hirschi est l’autre patron de l’équipe qu’accompagne Alaphilippe. Pour Tudor, l’enjeu consiste désormais à transformer cet investissement en résultats sportifs tangibles, seul moyen de justifier une telle mise de départ.

Le salaire de Julian Alaphilippe avec Tudor

Annuel : 1 980 000 €

Mensuel : 165 000 €

Hebdomadaire : 38 077 €

Quotidien : 5 425 €

Fin de contrat : 2028