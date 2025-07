Salaire. Combien gagne Hugo Ekitike avec Liverpool ?

Hugo Ekitike vient d’officialiser son transfert au Liverpool FC en provenance de l’Eintracht Francfort en Allemagne. L’ancien attaquant du Paris SG, formé au Stade de Reims, rejoint les Reds dans le cadre d’un transfert évalué à 95 millions d’euros bonus compris.

Liverpool FC a investi 90 millions d’euros fixes pour s’attacher les services de l’attaquant français, auxquels s’ajoutent 5 millions d’euros de bonus variables. Le joueur a passé sa visite médicale avant de parapher son nouveau contrat. Hugo Ekitike s’est engagé jusqu’en 2031 avec le club de la Mersey et percevra un salaire pouvant atteindre 15 millions d’euros bruts par an. Il devient à cet effet l’un des joueurs les mieux payés de sa nouvelle équipe.

Formé à Reims, Ekitike avait rejoint le PSG avant de poursuivre son développement en Bundesliga allemande avec l’Eintracht Francfort. Ce transfert vers Liverpool FC marque une nouvelle étape dans la carrière du jeune attaquant, qui découvrira la Premier League.

July 22, 2025