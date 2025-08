Salaire. Combien gagne Florian Thauvin avec Udinese ?

Florian Thauvin traverse une période charnière de sa carrière italienne. Installé à Udinese depuis son départ de l’OM, le champion du monde 2018 voit son nom circuler dans les couloirs du mercato français, malgré ses déclarations passées sur un éventuel retour en Ligue 1.

Selon les informations de L’Équipe, le RC Lens et Udinese discutent actuellement d’un transfert de l’international français. L’opération s’élèverait à 6 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat du joueur, qui court jusqu’en 2026. Cette somme témoigne de la valorisation maintenue de Thauvin sur le marché des transferts.

Thauvin disait pourtant ne pouvoir jouer qu’à l’OM en Ligue 1

Sous les couleurs frioulanes, Thauvin bénéficie d’un salaire de 195 000 euros mensuels, soit 2,34 millions d’euros annuels. Cette rémunération le positionnerait dans la tranche haute des salaires lensois en cas de concrétisation du transfert, confirmant son statut de joueur d’expérience recherché. L’automne dernier, Thauvin déclarait pourtant : « Un retour en France ? Il n’y a que l’OM qui pourrait me faire revenir en Ligue 1« .

Les discussions actuelles avec le RC Lens suggèrent une possible évolution de position de la part de l’ailier de 31 ans, qui pourrait reconsidérer ses priorités sportives. Ce dossier s’inscrit dans une tendance plus large de retour des champions du monde 2018 en France. Après Olivier Giroud au LOSC et Paul Pogba à l’AS Monaco, Florian Thauvin pourrait devenir le troisième membre de cette génération dorée à retrouver le championnat français.

Le salaire de Florian avec Udinese

Annuel : 2 340 000 €

Mensuel : 195 000 €

Hebdomadaire : 45 000 €

Quotidien : 6 411 €

Fin de contrat : 2026