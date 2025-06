Salaire. Combien gagne Brice Samba avec le Stade Rennais ?

Brice Samba a quasiment doublé son salaire en rejoignant le Stade Rennais.

Le mercato hivernal 2025 aura marqué un tournant dans la politique de recrutement du Stade Rennais. L’arrivée de Brice Samba depuis Lens pour 14 millions d’euros illustre parfaitement les nouvelles ambitions du club breton, qui n’a pas hésité à casser sa grille salariale pour s’offrir les services du gardien international français.

Il a quitté le nord et le RC Lens pour le Stade Rennais à l’ouest, le 8 janvier dernier, moyennant une indemnité sur le transfert à 14 millions d’euros. A cette occasion, Brice Samba s’est engagé sur un contrat de quatre ans et demi, à l’échéance de juin 2029, en devenant le mieux payé du vestiaire de l’équipe rouge et noire.

Un salaire augmenté de 90% entre Lens et le Stade Rennais

Sa rémunération le hisse ainsi au sommet de la pyramide salariale rennaise, à égalité avec Seko Fofana, autre recrue phare de ce mercato hivernal. Brice Samba avait déjà le plus haut salaire dans le collectif du RC Lens la saison précédente, il le reste en Bretagne avec des émoluments augmenté de 90%, de 210 000 euros brut mensuels estimés précédemment à 400 000 euros désormais avec le Stade Rennais.

Brice Samba apporte non seulement ses qualités techniques, mais aussi son statut de cadre de l’équipe de France. Cette dimension internationale justifie en partie la valorisation salariale consentie par les dirigeants rennais, conscients de l’impact médiatique et sportif d’une telle signature.

Le salaire de Brice Samba avec le Stade Rennais

Annuel : 4 800 000 €

Mensuel : 400 000 €

Hebdomadaire : 92 308 €

Quotidien : 13 151 €

Fin de contrat : 2029