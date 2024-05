Ronaldo, Ronaldinho et Agüero « clashent » Erling Haaland

Pour stimuler la promotion de Clash of Clans, Ronaldo, Ronaldinho et Agüero donnent de leur personne.

Ronaldo, Ronaldinho et Sergio Agüero, trois grandes figures du football mondial, ont exprimé leur frustration suite à l’annonce de la collaboration entre Erling Haaland, buteur norvégien prodige, et le jeu mobile Clash of Clans. Haaland a en effet été choisi pour incarner le « Roi des barbares », un personnage emblématique du jeu.

Ronaldo, Ronaldinho et Agüero entretiennent le buzz autour d’Erling Haaland

Une sélection contre laquelle s’insurgent les trois anciennes légendes du football, avec la complicité des créateurs du jeu pour nourrir le buzz autour de cette annonce. « Je n’arrive pas à croire qu’ils aient mis Erling Haaland dans Clash of Clans », a ainsi déclaré Ronaldo, triple Ballon d’Or et quintuple Ballon d’Or FIFA. « Je suis Ronaldo Ier ! Personne ne détruit les défenses comme Ronaldo Ier ! »

Ronaldinho, Ballon d’Or 2005 et champion du monde avec le Brésil, a également réagi : « Je sais que je ressemble déjà au sorcier dans Clash of Clans, mais je fais aussi de la magie avec mes pieds sur le terrain ». Sergio Agüero, international argentin et ancien buteur de Manchester City, a ajouté : « Il fait tout comme moi, aussi bien battre des records que de jouer à des jeux. Et maintenant il est carrément dans un jeu ? C’est pas sérieux ! »

Les trois ex du football se seraient vus ambassadeurs de Clash of Clans

Les trois joueurs s’accordent à dire qu’ils auraient dû être choisis pour représenter Clash of Clans, d’autant plus que le jeu a connu une forte hausse de ses téléchargements depuis l’annonce de la collaboration avec Haaland. Haaland a quant à lui réagi avec humour aux critiques des légendes : « Tous ces mecs sont des légendes, et ils peuvent rejoindre mon clan quand ils veulent. »