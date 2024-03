Real Madrid: De 1res images du futur parc d’attractions du Real Madrid

Le projet de parc à thèmes du Real Madrid aux Émirats arabes unis est désormais lancé.

La construction d’un parc à thème aux Émirats arabes unis autour du club de football espagnol du Real Madrid progresse considérablement. Les plans pour ce lieu de divertissement sont en préparation depuis plus d’une décennie, mais le projet a connu plusieurs obstacles au fil des ans en raison de problèmes de financement. Néanmoins, le gigantesque parc à thème dédié au Real Madrid, baptisé sobrement Real Madrid World, devrait ouvrir officiellement ses portes en 2025.

1res images du futur parc à thèmes du Real Madrid à Dubaï Image 1 parmi 5

Le Real Madrid avance dans son projet de parc à thème à Dubaï

Le club espagnol collabore avec Dubai Park and Resorts pour la construction du parc, situé près du panorama de Dubaï, qui abrite actuellement plusieurs parcs d’attractions, notamment Legoland et Motiongate Dubai. Bollywood Park, autrefois inclus dans le complexe, a été fermé en 2023. À la suite de quoi, les autorités locales ont rapidement annoncé la construction de Real Madrid World à la place de Bollywood Park. Cette décision a accéléré la construction, car une infrastructure sérieuse existait déjà dans la région.

Selon un rapport de Marca, Real Madrid World comprendra plus d’une douzaine d’attractions à thème différentes. Cela inclut des montagnes russes, des manèges, des restaurants, et même un terrain d’entraînement. Ces attractions seront réparties en trois zones distinctes :

– L’Avenue des Champions servira de maquette miniature de la ville de Madrid. Les visiteurs pourront vivre une expérience aussi proche que possible de la ville espagnole au Moyen-Orient. L’architecture imitera Madrid et le stade Santiago Bernabéu du club. Plusieurs attractions, ainsi qu’un grand restaurant appelé Hala Madrid, rempliront la zone.

– La Plaza de las Celebraciones est la partie principale du parc. Il y aura cinq attractions dans cette zone, mettant en avant des victoires historiques, dont d’incroyables comebacks du club de football espagnol.

– L’Univers des Étoiles aura le plus grand nombre d’activités des trois zones. Cette partie du parc comprendra huit attractions axées sur la réalité virtuelle et la technologie. Mettant en lumière les joueurs vedettes et la culture de la victoire, cette zone inclura également des divertissements liés à l’équipe de basket-ball du Real. Au total, le parc achevé prévoit d’accueillir jusqu’à 15 000 personnes par jour.

Le premier de plusieurs parcs d’attractions envisagé par le club espagnol

La construction d’un parc à thème dédié à une équipe sportive spécifique est inhabituelle, mais si un club peut le faire, c’est le Real Madrid. Le club espagnol figure régulièrement en tête des équipes de football les plus populaires au monde, selon diverses publications, probablement en raison de son succès tout au long de son histoire. Aucune autre équipe n’a remporté plus de titres de la Liga et de Ligue des champions que Los Blancos.

Le complexe à Dubaï pourrait ne pas être le seul parc de ce type. Le président du Real, Florentino Pérez, prévoit également de construire un parc similaire dans la ville de Madrid. Un emplacement approprié a déjà été choisi, mais aucune échéance n’a encore été fixée pour ce projet.