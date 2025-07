Real Madrid. Courtois vend sa maison 4,5M€ pour une nouvelle 4 fois plus chère

C’est cette maison que Thibaut Courtois a vendu pour investir dans une plus grande.

Thibaut Courtois a vendu sa villa madrilène pour 4,5 millions d’euros, selon les informations d’El Confidencial. Le gardien belge du Real Madrid s’est séparé de sa propriété située à Las Lomas, dans le quartier de Boadilla del Monte. La maison vendue s’étend sur 875 mètres carrés répartis sur trois étages, construite sur un terrain de 2500 mètres carrés avec une piscine de 50 mètres.

L’acheteur serait également un sportif de haut niveau, dont l’identité n’a pas été révélée. Le portier belge déménagera en octobre dans sa nouvelle résidence, également située dans le même quartier de Las Lomas. Cette nouvelle propriété mesure 6000 mètres carrés et est édifiée sur un terrain de 1 5000 mètres carrés, soit quatre fois la valeur de l’ancienne au prix de 20 millions d’euros.

Thibaut Courtois s’élargit dans l’immobilier

La nouvelle demeure comprend notamment une forêt privée et un garage souterrain où Courtois pourra garer sa collection de véhicules, incluant une Aston Martin Vanquish, une Ferrari Roma, une Lamborghini Urus et une Rolls-Royce Wraith. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, Courtois a diversifié ses investissements immobiliers. Il avait précédemment acquis une propriété de six millions d’euros à Somosaguas, ancienne résidence du chanteur Miguel Bosé.

Le gardien international, qui perçoit 15 millions d’euros annuels avec le club madrilène, s’est également orienté vers les eSports en devenant actionnaire minoritaire du club catalan Dux Gaming en juin 2020, aux côtés de Borja Iglesias.